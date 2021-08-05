البحسني يلتقي إتحاد عمال نقابات حضرموت ويؤكد وقوفه إلى جانبهم لنيل مطالبهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وقوفه إلى جانب العمال بالمحافظة، لنيل حقوقهم ومطالبهم القانونية المشروعة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني بقيادة إتحاد عمال نقابات حضرموت، مساء اليوم بالمكلا، واستمع منهم إلى جملة من قضايا العمال ومطالبهم المشروعة، وبحث سبل حلحلتها للتخفيف عنهم وطأة الأعباء المعيشية الصعبة.

وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي تبذلها قيادة نقابة إتحاد العمال، وتلاحمهم واحساسهم بمعاناة وقضايا العمال من أبناء حضرموت، نتيجة تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار كافة متطلبات الحياة.

وبحث اللقاء إمكانية تشكيل لجنة من السلطة والنقابة، والرفع بأولويات المطالب إلى السلطة لمعالجتها وفقاً والإمكانيات المتاحة، والرفع بالمطالب الأساسية إلى الحكومة.