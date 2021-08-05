مناقشة آلية الحد من استخدام السلاح في المناسبات بالمناطق المحررة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش مدير أمن محافظة الحديدة العميد نجيب ورق، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي العزي بكر ، آلية التعاون والتنسيق لتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة بمنع السلاح في الاعراس والمناسبات الاجتماعية، في المديريات المحررة.



وقال القاضي بعكر خلال الاجتماع " إن مكافحة ظاهرة استعمال السلاح في المناسبات والأفراح مسؤولية مجتمعية تهم المواطن قبل رجل الأمن ولابد من تفاعل الجميع"..مؤكداً أن الوقوف بحزم ، يدا بيد مع الأمن والقضاء والمجتمع ، في وجه هذه الظاهرة السلبية بات ملحاً بعد أن تحولت الأفراح إلى مناسبات مزعجة للمواطن.

وكانت إدارة أمن محافظة الحديدة قد أصدرت تعميماً بمنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات الاجتماعية الخاصة في جميع المناطق والمديريات المحررة.

وقال العميد ورق خلال الاجتماع إن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي مخالف..داعيا للتعاون لما فيه أمن واستقرار وسلامة المواطنين.