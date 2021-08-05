شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي في استشهاد العقيد محسن عون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، عزاه في استشهاد العقيد البطل محسن علي عون قائد الكتبية الاولى باللواء 155 مشاة، الذي استشهد وهو يتصدى لمليشيات الكهنوت الإمامي الحوثي.



واشاد الدكتور بن دغر في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والقتالية حيث كان احد القادة الشرفاء المشهود لهم بالنزاهة وفي مقدمة الصفوف ومواقع العز والشرف بجبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الارهابية، ولحق بابنائه الشهداء عبدالله ومنصور، وشقيقه الشهيد محمد علي عون.. موكداً ان اليمن عامة والجوف خاصة خسرت احد ابنائها الشرفاء والمخلصين والمدافعين عن الجمهورية والوحدة.

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص العزاء والمواساة لمحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وأسرة الشهيد..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.