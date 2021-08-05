هشلة وباسردة يدشنان امتحانات الفصل الثاني بكلية التربية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، امس ومعه رئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة، امتحانات الفصل الثاني من العام الجامعي 2020-2021م بكلية التربية والتي يتقدم لها خمسمائة وعشرين طالباً وطالبة موزعين على ستة أقسام دراسية.



واطلع هشلة وباسردة ومعهما نائب رئيس جامعة شبوة لشؤون الطلاب، وعميد كلية التربية الدكتور خالد سريع، على الترتيبات والإجراءات التي اتخذت لضمان سير العملية الامتحانية..مستمعين إلى أراء وملاحظات الطلاب حول العملية الامتحانية..موجهين المختصين بتوفير وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة التي تمكن الطلاب من اجراء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

كما اطلع امين عام المجلس المحلي ورئيس جامعة شبوة، على سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع مبنى كلية التربية الجديد والتي تنفذ بتكلفة تبلغ اجمالية تبلغ حوالي نصف مليون دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتتضمن إنشاء مبنى من دورين تضمان سبعة عشر قاعة دراسية وثمانية مكاتب إدارية ومكتبة عامة مع ملحقاتها ويتوقع إنجازها مطلع شهر سبتمبر القادم.

واكد هشلة، على أهمية هذا المشروع في تطوير وتحسين التعليم الأكاديمي بالكلية..مشددا على ضرورة متابعة سرعة إستكمال بقية مكونات المشروع لتتمكن الكلية من النهوض بعملها ونشاطها نحو الأفضل.