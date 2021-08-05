محافظ حضرموت يشيد بانضباط الكتيبة الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، على جاهزية الكتيبة الخاصة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، في إطار زياراته التفقدية لتلمّس أوضاع الجنود ورفع معنوياتهم.



واشاد البحسني، بانضباط وشجاعة الكتيبة ونموذجيتها، التي حملت على أكتافها مهمة تثبيت الأمن والاستقرار في مدينة المكلا..محيياً كافة المرابطين في المواقع والنقاط العسكرية والأمنية على تأدية واجبهم.

وشدد المحافظ البحسني، على أهمية التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة للضباط والصف والجنود..لافتاً الى أنه سينفذ نزولات للشُعب والوحدات بالمنطقة العسكرية الثانية للإطلاع على مستوى الحضور والضبط والربط وتنفيذ المهام..معلناً عن خطة للأجهزة العسكرية والأمنية وخطة لتحسين أوضاع ومعيشة الجنود ستشرع السلطة وقيادة المنطقة بتنفيذها قريباً.