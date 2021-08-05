شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمداد الدوائي يرفد مستشفيات عدن والجوف بادوية ومستلزمات طبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفد البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عدد من المستشفيات بمحافظتي عدن والجوف بالأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.
واوضحت مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن البرنامج سلم هئية مستشفى الجمهورية العام بعدن ومستشفى الصداقة التعليمي العام بعدن ومستشفى الطوارئ بالجوف بالأدوية والمستلزمات الطبية.