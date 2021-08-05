الإمداد الدوائي يرفد مستشفيات عدن والجوف بادوية ومستلزمات طبية

واوضحت مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن البرنامج سلم هئية مستشفى الجمهورية العام بعدن ومستشفى الصداقة التعليمي العام بعدن ومستشفى الطوارئ بالجوف بالأدوية والمستلزمات الطبية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفد البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عدد من المستشفيات بمحافظتي عدن والجوف بالأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012