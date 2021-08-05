مناقشة اعادة تطبيع الاوضاع في مديرية رحبة بمأرب بعد تحريريها من المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع قيادة السلطة المحلية لمديرية رحبة برئاسة مدير عام المديرية حسن ابو عشه والمكاتب الخدمية، عملية تطبيع الاوضاع في مديرية رحبة التي تم تحريرها مؤخراً من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، واعادة الخدمات الاساسية اليها ومساعدة النازحين في العودة الطوعية الى ديارهم.



وخلال الاجتماع، استمع الوكيل الى حجم الاضرار التي خلفتها مليشيا الحوثي بالمديرية والخدمات العامة فيها واحتياجات التدخلات الطارئة لاعادة الخدمات العامة، ومنها اعادة تاهيل المباني الحكومية وتفعيل المستشفى الريفي وتزويده بالاحتياجات الى جانب تأهيل المدارس وتهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعادة خدمات الكهرباء والمياه واصلاح الطرقات الى جانب احتياجاتهم من المشتقات النفطية والغازية.

كما ناقش الاجتماع الاوضاع الانسانية في المديرية والاحتياجات الطارئة لمساعدة النازحين من ابناء المديرية في العودة الطوعية الى منازلهم في اسرع وقت ممكن..داعياً المنظمات الانسانية الى سرعة التحرك والاستجابة الطارئة للاحتياجات الملحة من اجل تمكين المواطنين من العودة الطوعية ومساعدتهم في اعادة تهيئة مساكنهم ومزارعهم.

وحث الاجتماع المواطنين الى توخي الحيطة والحذر في المناطق التي زرعتها مليشيا الحوثي بالالغام باعتبارها مناطق خطره على حياتهم واطفالهم ومواشيهم حتى يتم تطهيرها من حقول الالغام الكثيفة التي زرعتها المليشيا المدعومة من ايران وبشكل عشوائي بهدف ايقاع اكبر قدر من الضحايا من المواطنين المدنين الابرياء وهو ما يعكس حقدها على الشعب اليمني ورغبتها في ابادة اكبر قدر ممكن منه.

وخلال الاجتماع اكد الوكيل مفتاح، حرص الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة على سرعة اعادة تطبيع الاوضاع في هذه المديرية الهامة بعد تحريرها وانتفاضة اهلها لتطهير منازلهم وارضهم من مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران ورغبتهم في العيش بسلام وامان في منازلهم وتحت مظلة الحكومة الشرعية والنظام والقانون..مشددا على ضرورة سرعة التحرك للمكاتب الخدمة كل بما يخصة لاعادة الخدمات الاساسية والعامة وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والتعليم وتقديم المساعدات اللازمة من اغاثة وغيرها لتمكين المواطنين من العودة الى ديارهم.