التوقيع على اتفاقيتين لتحسين الإنتاج الزراعي وتوفير الحماية البيئية للمجتمع بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وقـّع بمدينة سيئون محافظة حضرموت، على اتفاقيتين شراكة بين مكتب الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة بوادي حضرموت ومؤسسة الأصالة الاجتماعية التنموية لخدمة تحسين نوعية الانتاج الزراعي وتوفير الحماية البيئية للمجتمع وخلق بيئة صحية نظيفة بوادي حضرموت والصحراء .



وتضمنت الاتفاقيتين المعمدتين من قبل وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، دراسة البدائل الطبيعية للكيماويات المتوفرة والممكنة اقتصاديا ، والبحث والاطلاع على تجارب الدول وإعداد الدراسات لمشاريع انتاج البدائل الخاصة بتخصيب التربة ومكافحة الآفات الزراعية ، وتنفيذ الدورات التدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعيين واعداد البرامج الاعلامية والدراسات اللازمة لتسويق المنتجات الزراعية النظيفة وتبادل المعلومات والأدبيات وبحث أوجه الاستدامة في المشاريع الممكن تنفيذها بصورة مشتركة .

كما تضمنت الاتفاقيتين التي ستستمر على مدى خمسة أعوام، التعاون في تقديم المعلومات الخاصة بالبيئة للاستفادة منها في مجالات إعداد المشاريع والدراسات والبحوث بين الطرفين ، وتقديم الاستشارات في مجال البيئة والمياه والتعاون في نشر التوعية بين أوساط الشباب والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة .

وقع الاتفاقيتين مدير عام مكتب الزراعة المهندس شكري باموسى ، ومدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة عمر بن شهاب والمدير التنفيذي لمؤسسة الأصالة الاجتماعية التنموية كرامة بارفيد.