معين عبدالملك يؤكد دعم الحكومة لقيادة محافظة ابين للقيام بواجباتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة الكامل وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة أبين للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذه الظروف الاستثنائية، بما ينعكس ايجابا على مستوى حياة ومعيشة المواطنين.



وأشار رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين، الى حرص فخامة رئيس الجمهورية والحكومة والاشقاء في المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية على المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بجميع جوانبه، بما يساهم في توحيد الصف الوطني في معركة انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستعادة الدولة.. لافتا الى ان أي إجراءات أحادية من شانها تقويض الاتفاق غير مقبولة.

وقال " ان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي عقد معه مؤخرا واضحة وسيتم اتخاذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية ووضع خطط تنفيذية لتطبيقها على ارض الواقع".

واستمع الدكتور معين عبدالملك، من محافظ ابين الى تقرير حول الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة، والتنسيق الجاري بين الحكومة والسلطة المحلية للتعاطي مع مختلف التحديات وتحسين أوضاع ومعيشة المواطنين، إضافة الى الجهود المبذولة للتعامل مع اضرار السيول التي اجتاحت المحافظة مؤخرا وما خلفته من اضرار بشرية ومادية.

ووجه رئيس الوزراء قيادة السلطة المحلية باتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير الامن للمواطنين وتحسين الخدمات والحد من من اضرار السيول، واستكمال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة.. مشددا على أهمية اليقظة العالية للأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة وافشال أي مخططات إرهابية.