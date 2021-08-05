السلطة المحلية بالجوف تنعي استشهاد العقيد محسن بن عائض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نعت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، قائد حراسة المحافظ قائد الكتيبة الاولى في اللواء 155 مشاة العقيد محسن عون بن عايض، بعد حياة حافلة بالنضال في مقارعة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واشار بيان النعي، الى مناقب الفقيد في النضال الوطني ومقارعة المليشيات وهو يخوض المعارك ويتقدم الصفوف منذو العام 2009م..لافتاً الى ان الشهيد لم يتوانى لحظة في تلبية نداء الوطن حتى لقى ربه شهيداً يوم امس في جبهات القتال بمحافظة الجوف .

وعبر السلطة المحلية بالجوف عن صادق العزاء والمواساة لاهله ومحبيه..سائلة المولى عزوجل ان يتقبله في عليين وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .