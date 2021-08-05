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وزارة الصحة تبحث مع الاغاثة الدولية تنسيق الجهود الصحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

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بحث وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور احمد الكمال، مع مدير منظمة الإغاثة الدولية لدى اليمن الدكتور تابوا، تنسيق الجهود في المجالات الصحية.

 

و استعرض اللقاء، تدخلات المنظمة الداعمة في القطاع الصحي وتدخلاتها المستقبلية.

 

واكد الكمال ضرورة تعزيز مجالات التنسيق بين الوزارة والمنظمة بما يساهم في تحسين نوعية العمل وعدالة التوزيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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