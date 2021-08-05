شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تبحث مع الاغاثة الدولية تنسيق الجهود الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور احمد الكمال، مع مدير منظمة الإغاثة الدولية لدى اليمن الدكتور تابوا، تنسيق الجهود في المجالات الصحية.



و استعرض اللقاء، تدخلات المنظمة الداعمة في القطاع الصحي وتدخلاتها المستقبلية.

واكد الكمال ضرورة تعزيز مجالات التنسيق بين الوزارة والمنظمة بما يساهم في تحسين نوعية العمل وعدالة التوزيع.