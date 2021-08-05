محلل سياسي يشيد بخطوات المجلس الانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الشحات غريب

كشف المحلل السياسي والناشط بجنوب اليمن الدكتور علي قائد علي، خطوات المجلس الانتقالي.



وقال قائد إن المجلس الانتقالي يقوم بخطوات تاريخية وذات أبعاد استراتيجية ,فما حققه المجلس الانتقالي في زمن قياسي يعد معجزه لايمكن تفسيرها بلغه الأرقام والسياسة والمنطق وعلم الاجتماع فالمجلس الانتقالي الذي بدأ مسيرته النضاليه من تحت الصفر ومادون الصفر ،واصبح اليوم رقم صعبا في المعادله المحلية والاقليمية والدولية فبالامس كان الجنوب يرزح تحت الآله العسكريه الشماليه حوالي أكثر من 40 لواء وفرقه عسكريه مدججه بالعتاد والسلاح ,اما اليوم فمعظم مناطق الجنوب بات حره وطليقه بفضل المجلس الانتقالي الجباره ,الذي يعتمد سياسه النفس الطويل والصبر الاستراتيجي ، وتكتيك الخطوه خطوه وفق نظرية المكان والزمان المناسب.