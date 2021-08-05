اخبار الخليج / اخبار اليمن

محلل سياسي يشيد بخطوات المجلس الانتقالي

0 نشر
الشحات غريب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يشيد بخطوات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الشحات غريب

كشف المحلل السياسي والناشط بجنوب اليمن الدكتور علي قائد علي، خطوات المجلس الانتقالي.

 

وقال قائد إن  المجلس الانتقالي يقوم بخطوات تاريخية وذات أبعاد استراتيجية ,فما حققه المجلس الانتقالي في زمن قياسي يعد معجزه لايمكن تفسيرها بلغه الأرقام والسياسة والمنطق وعلم الاجتماع فالمجلس الانتقالي الذي بدأ مسيرته النضاليه من تحت الصفر ومادون الصفر ،واصبح اليوم رقم صعبا في المعادله المحلية والاقليمية والدولية فبالامس كان الجنوب يرزح تحت الآله العسكريه الشماليه حوالي أكثر من 40 لواء وفرقه عسكريه مدججه بالعتاد والسلاح ,اما اليوم فمعظم مناطق الجنوب بات حره وطليقه بفضل المجلس الانتقالي الجباره ,الذي يعتمد سياسه النفس الطويل والصبر الاستراتيجي ، وتكتيك الخطوه خطوه وفق نظرية المكان والزمان المناسب.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا