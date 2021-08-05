انعقاد ملتقى جودة التعليم الجامعي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ينعقد بمدينة المكلا محافظة حضرموت، الاسبوع القادم ملتقى جودة التعليم الجامعي في اليمن تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وتنفيذ شركة ماسة للاختبارات والاستشارات الدولية بالاردن .



واوضح مدير ادارة التعليم بمؤسسة العون سالم احمد بن حمده وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الملتقى ستشارك فيه جامعات عدن وتعز وأبين وحضرموت وسيئون وإقليم سبأ والقرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

واشار الى ان الملتقى يهدف إلى تحفيز وتشجيع الجامعات والكليات المستهدفة لتحقيق متطلبات معايير الاعتماد الاكاديمي والجودة والأداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية،و تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين المشاركين من الجامعات والكليات المستهدفة ، والاستفادة من التجارب والاستشارات من خارج اليمن من خلال عقد 5 ورش عمل و4 ندوات تناقش" الاعتماد الأكاديمي والجودة والتصنيفات وأفضل الممارسات التي تتعلق بتطبيق معايير الاعتماد الاكاديمي ونقل المعرفة لأعضاء هيئة التدريس والتعريف بجائزة إنجاز للجامعات المتميزة.