السعيدي يؤكد اهتمام السلطة المحلية بمعالجة مشاكل المتعاقدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، على مطالب اللجنة العامة لمتعاقدي صندوق دعم التعليم بوادي حضرموت والصحراء .



واستمع السعيدي، من رئيس لجنة المتعاقدين التربويين بوادي حضرموت التابعين لصندوق دعم التعليم بالمحافظة صالح قرطب ، الى شرح حول المطالب الحقوقية المشروعة التي كفلها الدستور والقانون .

وأكد الوكيل السعيدي اهتمام قيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء بكافة المتعاقدين في مختلف المجالات وحرصها على تلبية استحقاقاتهم المشروعة من خلال متابعة السلطة المحلية بالمحافظة لضمان حصولهم على حقوقهم واستمرارهم في تقديم الخدمة للمواطنين.