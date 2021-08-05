شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: مايحدث في الجنوب هي ثورة وحركة تحرر وطني يخوضها الشعب الجنوبي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الشحات غريب

◄ الحوثي أفشل مهمة الامم المتحدة بفعل الشروط التعجيزية



◄ مايحدث في الجنوب هي ثورة وحركة تحرر وطني يخوضها الشعب الجنوبي

◄حزب الإصلاح هو الوجه الآخر للحوثي

◄المجلس الانتقالي يقوم بخطوات تاريخية وذات أبعاد استراتيجية

قال المحلل السياسي والناشط بجنوب اليمن الدكتور علي قائد علي، إن حل الأزمة في اليمن هي باعتراف بحقائق الواقع التي تكرست في الشمال والجنوب بكلمات أخرى كيان جنوبي مقابل كيان شمالي للحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقه العربي.

وأضاف علي في حوار ، بأن الحوثي أفشل مهمة الامم المتحدة بفعل الشروط التعجيزية الذي يضعها على الأمم المتحدة وأوصلت جهود الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.

وإليكم نص الحوار:_

◄ما هو أوجه التعاون بين الحوثي والإخوان باليمن؟

هي علاقة جدلية انطلاقا من الروابط القبلية الذي تجمعهما باعتبارهما أحد أطراف المركز الزيدي المقدس ,ثم إن الحوثي والاخوان هم جزء من تيارات الاسلام السياسي، فالحوثي يدور في الفلك الايراني تحت راية ولاية الفقية والمذهب الاثني عشري ،أما إخوان اليمن فهم إحدى أهم ركائز التنظيم الدولي للاخوان، مؤكداً بأن حزب الإصلاح هو الوجه الآخر للحوثي.

.◄ماذا يحدث في الجنوب؟.. وكيف ترى وضع القضية الجنوبية؟

مايحدث في الجنوب هي ثورة وحركة تحرر وطني يخوضها الشعب الجنوبي بقياده حامل رايتها المجلس الانتقالي ,لاستعادة الدولة الجنوبية أو الكيان من براثن بقايا الاحتلال الشمالي, والمعركه التي تدور رحاها في الجنوب هي بين مشروعين كبيرين الأول مشروع القبيلة والاسلام السياسي والآخر مشروع الدولة والمواطنة والقانون واستعاده الهويه الجنوبيه في اطار المشروع العربي القومي النقيض لمشروع الاسلام السياسي.

◄كيف ترى الحل الأمثل لأزمة اليمن؟

الحل لأزمة اليمن من وجهه نظري هي باعتراف بحقائق الواقع التي تكرست في الشمال والجنوب، بكلمات اخرى كيان جنوبي مقابل كيان شمالي للحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقه العربيه ,وبعدها يتم البحث في الصيغه المناسبه للعلاقه بين الشمال والجنوب باشراف اقليمي ودولي .

◄ كيف قامت المليشيات الحوثي باستغلال الملف الانساني باليمن؟

بالنسبة الحوثي فهو منذ البداية يسعى إلى توظيف الملف الانساني ضمن مشروعه السياسي في الشمال للتمدد والتوسع ,كما ان التخاذل الدولي في التعاطي مع الحوثي ولاسيما الامريكي شجعه على التمادي في استغلال لملف الانساني ,الذي كان هو السبب في ظهوره .

◄ برأيك كيف أفشل الحوثي مهمة الأمم المتحدة باليمن؟

الحوثي أفشل مهمة الأمم المتحده بفعل الشروط التعجيزية الذي يضعها على الأمم المتحدة وأوصلت جهود الامم المتحده إلى طريق مسدود ,والسبب في كون الحوثي لديه مشروع سياسي يتداخل فيه البعد التاريخي والمذهبي ,فايران لن تفرط بمكتسباتها في اليمن,لانها تريد استعاده حكم الفرس لصنعاء زمن الحاكم الفارسي باذان الذي اعلن اسلامه مقابل بقاء نفوذ عائلته على صنعاء والشمال,اما في البعد المذهبي فهذا يعني توسع الهلال الشيعي في منطقه الجزيره العربيه ارض الدين المحمدي الحنيف وهذا مايفسر التعنت الايراني وصلف الحوثي في رفض كل المحاولات الأممية والدولية .

◄ كيف ترى خطوات المجلس الانتقالي باليمن؟

المجلس الانتقالي يقوم بخطوات تاريخية وذات أبعاد استراتيجية ,فما حققه المجلس الانتقالي في زمن قياسي يعد معجزه لايمكن تفسيرها بلغه الأرقام والسياسة والمنطق وعلم الاجتماع فالمجلس الانتقالي الذي بدأ مسيرته النضاليه من تحت الصفر ومادون الصفر ،واصبح اليوم رقم صعبا في المعادله المحلية والاقليمية والدولية فبالامس كان الجنوب يرزح تحت الآله العسكريه الشماليه حوالي أكثر من 40 لواء وفرقه عسكريه مدججه بالعتاد والسلاح ,اما اليوم فمعظم مناطق الجنوب بات حره وطليقه بفضل المجلس الانتقالي الجباره ,الذي يعتمد سياسه النفس الطويل والصبر الاستراتيجي ، وتكتيك الخطوه خطوه وفق نظرية المكان والزمان المناسب.