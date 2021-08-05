الارياني: هجمات إيران على ناقلات النفط والسفن تؤكد أنه نظام إرهابي مارق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان الهجمات التي يشنها النظام الايراني ومليشياته الطائفية في المنطقة على خطوط الملاحة الدولية، يؤكد ان العالم إزاء نظام إرهابي مارق".



وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان انشطة وسياسات النظام الايراني العدوانية، واستهدافه ناقلات النفط والسفن التجارية بالمسيرات والألغام البحرية والقرصنة، باتت تمثل خطرا جديا على الأمن والسلم الدوليين"‏.

وأشار الارياني، إلى ان مليشيا الحوثي شنت منذ انقلابها مئات الهجمات الارهابية التي طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية بايعاز وتخطيط وتسليح ايراني، وزرعت المئات من الألغام البحرية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب، في إستهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي‏.

وحذر الارياني من دفع النظام الايراني بمليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها مليشيا الحوثي لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة في البحر الاحمر ومضيق باب المندب، بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الارهابية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بتحمل مسئوليتهم القانونية والتاريخية، واتخاذ موقف جماعي وفوري في التصدي لارهاب الدولة الذي يمارسه نظام الملالي الايراني، ووقف أنشطته ومليشياته الطائفية المزعزعة للامن والاستقرار الإقليمي والدولي.