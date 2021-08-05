منطقة الحزم بمديرية شبام تحتفل بـ 24 عريس وعروس في مهرجان اليسر الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

اقيم مساء الأربعاء الرابع من شهر أغسطس مهرجان اليسر والزواج الجماعي الثاني لشباب منطقة الحزم والذي ضم 24عريس وعروس من أبناء وبنات منطقة الحزم في مهرجان جماهيري كبير.



وكان المهرجان الذي كان بحضور مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت المهندس عبدالله رمضان باجهام ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بمديرية شبام الأستاذ خالد عمر باجندوح قد تخلل فقرات متعددة ابتداء بترويحة الشبواني وعقد القران وفقرات السمر التي كانت بقيادة فرقة البندر المسرحية .

وعبر باجهام مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية بالوادي والصحراء عن سعادته بتنسيق رائع وجهود بذلت من أجل زواج ايسر يخفف كثير من العبئ على كاهل الشباب شاكرا كافة الجهود على رأسها المقدم برك سعيد عمار رئيس لجنة المهرجان .

وارسل المهندس عبد الله باجهام تهاني السلطة المحلية بوادي حضرموت ممثلة بوكيل الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري موكدا الدور الاجتماعي الكبير الذي تقوم بها هذه الزواجات .

ويعتبر مهرجان اليسر المهرجان الثاني لأبناء منطقة الحزم بمديرية شبام إذ يعتبر أحد أكبر الزواجات الجماعية جماهيريا على مستوى مديرية شبام إذ يلم معضم أهالي المديرية ممن له علاقة باهالي منطقة الحزم .

حضر المهرجان

عضو الهيئة الإدارية بمديرية شبام رئيس لجنة الخدمات العامة بالمديرية الشيخ فرج صالح بن طالب

ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور مرعي ربيع بن طالب

ومدير فرع مكتب وزارة الشئون الاجتماعية بمديرية شبام عبد الله جمعان ودعان

وشخصيات اجتماعية وأعيان من شتى مديرية شبام والوادي بشكل عام.