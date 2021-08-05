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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام المنصورة يوجه بصرف " 10 " ملايين لإعادة تأهيل وتاثيث شرطة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021
الخليج 365 - متابعات
وجه مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، بصرف مبلغ وقدره " 10 " ملايين ريال لإعادة تأهيل وتاثيث قسم شرطة القاهرة.
وأكد الداؤودي ، خلال لقائه بقيادة القسم ، حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية لقيام أقسام الشرطة بمهامها ومسؤولياتها وواجباتها المناطة بها ، وكذا الإرتقاء من مستوى الجاهزية الأمنية لرفع وتيرة العمل الأمني وتحسينه بما يسهم في إستقرار الأوضاع الأمنية لمصلحة المديرية ومواطنيها.
وفي اللقاء ، استمع مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، من مدير القسم ، العقيد أحمد مانع ، ومساعده النقيب ناظم الجبيري ، عن سير مستوى أداء القسم ، وكذا الإحتياجات اللازمة والملحة لتطوير الأداء والرفع من الجاهزية الأمنية للقسم.
وخلال اللقاء ، أشاد الداؤودي ، بجهود قيادة وضباط وصف ضباط وأفراد شرطة القاهرة في ضبط العديد من القضايا المخلة بالأمن ، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود واليقظة بما يعزز الحس الأمني لدى كافة منتسبي قسم الشرطة.
ولفت مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، إلى أن الظروف الراهنة تحتم على الجميع مضاعفة الجهود لضمان مواكبة التعامل مع الوقائع بحس وطني ، داعياً المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة بإعتبار الأمن مسؤولية جماعية.