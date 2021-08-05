اخبار الخليج / اخبار اليمن

مدير عام المنصورة يوجه بصرف " 10 " ملايين لإعادة تأهيل وتاثيث شرطة القاهرة

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام المنصورة يوجه بصرف " 10 " ملايين لإعادة تأهيل وتاثيث شرطة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

وجه مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، بصرف مبلغ وقدره " 10 " ملايين ريال لإعادة تأهيل وتاثيث قسم شرطة القاهرة.

 

وأكد الداؤودي ، خلال لقائه بقيادة القسم ، حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية لقيام أقسام الشرطة بمهامها ومسؤولياتها وواجباتها المناطة بها ، وكذا الإرتقاء من مستوى الجاهزية الأمنية لرفع وتيرة العمل الأمني وتحسينه بما يسهم في إستقرار الأوضاع الأمنية لمصلحة المديرية ومواطنيها.

 

 

وفي اللقاء ، استمع مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، من مدير القسم ، العقيد أحمد مانع ، ومساعده النقيب ناظم الجبيري ، عن سير مستوى أداء القسم ، وكذا الإحتياجات اللازمة والملحة لتطوير الأداء والرفع من الجاهزية الأمنية للقسم.

 

 

وخلال اللقاء ، أشاد الداؤودي ، بجهود قيادة وضباط وصف ضباط وأفراد شرطة القاهرة في ضبط العديد من القضايا المخلة بالأمن ، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود واليقظة بما يعزز الحس الأمني لدى كافة منتسبي قسم الشرطة.

 

ولفت مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، إلى أن الظروف الراهنة تحتم على الجميع مضاعفة الجهود لضمان مواكبة التعامل مع الوقائع بحس وطني ، داعياً المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة بإعتبار الأمن مسؤولية جماعية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا