إنطلاق النسخة الثانية من برنامج شاعر شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة شبوة الشاعر محمد الأحمدي بأن الاستعدادات تجري في مركز الشاعر يسلم بن علي بمدينة عتق لانطلاق النسخة الثانية من شاعر شبوة قريباً.



ونوه الأحمدي أن البرنامج استطاع أن يصبح حلم الشعراء ومنصة لإطلاق مواهبهم الشعرية، ونقطة لانطلاقهم نحو النجومية،مشيراًً إلى ان النسخة الثانية من برنامج شاعر شبوة ستساهم في إثراء الساحة الشعرية الشبوانية.

ولفت الأحمدي بأنه يحمل الكثير من الطموحات والأفكار البناءة للخروج بموسم يحمل قوة وتجديد ومفاجآت تؤكد أن الاستمرار في النجاح هو شعار يحمله المكتب.