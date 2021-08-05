كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت تدشن الإمتحانات النهائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن الأستاذ الدكتور سالم العوبثاني نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب بمعية الأستاذ الدكتور علي محمد باطرفي عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، الإمتحانات النهائية للدفعة التاسعة عشر( مستوى سادس) تخصص طب بشري للعام الجامعي ٢٠٢٠م _ ٢٠٢١م بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت ، حيث أدى الطلاب هذا اليوم الإمتحان النهائي النظري لمادتي الباطنة والأطفال على أن يجرى الإمتحان النهائي العملي ( السريري) يومي الأربعاء والخميس وفق خطة إمتحانية معدة سلفا من قبل الكلية.



وأشاد الأستاذ الدكتور سالم العوبثاني نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب بالإنضباط في تنظيم سير العملية الإمتحانية وحرص عمادة الكلية ومعها الطلاب على أن تجرى إمتحانات بسهولة ويسر ، ليؤكد ذلك تميز كلية الطب كنموذج مشرف وأنمزذج متفرد تفخر به جامعة حضرموت متمنيا التوفيق والنجاح للطلاب.

وثمن الأستاذ الدكتور علي محمد باطرفي جهود أعضاء هيئة التدريس ومتتسبي الكلية في تنظيم العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب في القاعات الدراسية ، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق والنجاح للطلاب الممتحنين الذين هم على مشارف التخرج ليحملوا بعد ذلك الرسالة الطبية الإنسانية السامية خدمة للمرضى والمجتمع.