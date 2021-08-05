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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات والمدن اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021
الخليج 365 - متابعات
توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات اليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن
عدن (العظمى 37°- الصغرى 27°)
المكلا (العظمى 35° - الصغرى 26°)
سيئون (العظمى 42° - الصغرى 30°)
عتق (العظمى 38° - الصغرى 24°)
الغيضة (العظمى 32° - الصغرى 24°)
سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 24°)
صنعاء (العظمى 30° - الصغرى 15°)
تعز (العظمى 31° - الصغرى 21°)
الحديدة (العظمى 37° - الصغرى 29°)
ذمار (العظمى 25° - الصغرى 11°)
مأرب (العظمى 39° - الصغرى 25°)
صعدة (العظمى 31° - الصغرى 17°)
المحويت (العظمى 25° - الصغرى 16°)
عمران (العظمى 27° - الصغرى 15°)