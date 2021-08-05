توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات اليمن.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات والمدن اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع