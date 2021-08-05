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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات والمدن اليمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات اليمن.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن

 

عدن (العظمى 37°- الصغرى 27°)

 

المكلا (العظمى 35° - الصغرى 26°)

 

سيئون (العظمى 42° - الصغرى 30°)

 

عتق (العظمى 38° - الصغرى 24°)

 

الغيضة (العظمى 32° - الصغرى 24°)

 

سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 24°)

 

صنعاء (العظمى 30° - الصغرى 15°)

 

تعز (العظمى 31° - الصغرى 21°)

 

الحديدة (العظمى 37° - الصغرى 29°)

 

ذمار (العظمى 25° - الصغرى 11°)

 

مأرب (العظمى 39° - الصغرى 25°)

 

صعدة (العظمى 31° - الصغرى 17°)

 

المحويت (العظمى 25° - الصغرى 16°)

 

عمران (العظمى 27° - الصغرى 15°)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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