شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الإيراني ”رئيسي” يثير غضب اليمنيين بتصريحات جديدة عن مصير اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على الوضع في اليمن معتبراً أن مصير اليمن لا يحق لأحد من الخارج أن يقرره.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد جماعة الحوثي الإنقلابية برئاسة ناطق الجماعة المدعو محمد عبد السلام، في طهران، مشيراً إلى أن اليمن ممثله بجماعةالحوثي أصبح مثلاً يحتذى به لمقاومة الاستكبار العالمي -حد وصفه-.

وقال رئيسي إن "المقاومة الملحمية والصمود الذي جسده الحوثيين بشبابه البواسل من أجل الدفاع عن عزته واستقلاله في مواجه الاستكبار وأذنابه أذهل العالم"، مؤكداً أن "هذا الانتصار المشرف لا يتعلق باليمنيين فحسب وإنما بأحرار العالم جميعا".

من جهته، أكد ناطق الحوثيين عبد السلام أن "جماعته اختارت نهج المقاومة، وسيواصلوا المضي بهذا الاتجاه أكثر قوة من أي وقت مضى".

ولقيت تصريحات الرئيس الإيراني استهجان ورفض كبير في الشارع اليمني، الذي أكد أن أول المتدخلين في مصير الشعب اليمني هي إيران من خلال دعمها لميليشات الحوثي بالسلاح وكذلك مندوبها الوالي في اليمن حسن إيرلو.

واستنكر عدد من الناشطين ما ألمحت إليه ايران خلال تصريحاتها وتملصها من مسؤولية المجازر التي تنفذها أذرعها الميليشاوية في اليمن.

وتشهد اليمن انقلبا حوثياً على السلطة الشرعية منذ عام 2014م تقوده جماعة الحوثي باشراف إيراني لتنفيذ اجندات معادية في المنطقه العربية وتسيير سياسات ضغط دولية ضد دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والخليج.