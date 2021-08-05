شكرا لبحثكم عن خبر بعد سبع عجاف..الرئيس الإيراني الجديد يتسلم سيادة اليمن لسنوات قادمة على ”طبق من ذهب” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الاربعاء، في أولى لقاءاته بوفد المتمردين الحوثيين، الذي يترأسه محمد عبد السلام ممثلا عن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، سيادة اليمن التي تتشدق بها المليشيا الحوثية، على "طبق من ذهب"، ولسنوات قادمة؛ بعد سبع عجاف من الحرب والقتل والدمار الذي طال اليمنيين.
ويأتي مسارعة المليشيا الحوثية لتقديم الولاء والطاعة لملالي طهران، تأكيدا جديدا على استمرار التخادم الإيراني الحوثي، لتدمير اليمن، وتهديد أمن الملاحة البحرية ودول الجوار العربي في الجزيرة؛ وفقا لمراقبون.
وأثارت هرولة المليشيا الحوثية نحو طهران سخط شعبي واسع، باعتبار أن حديث المليشبا المتكرر عن الوصاية والسيادة مجرد مزاعم و أكاذيب.
و وصل وفد الحوثيين إلى طهران تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيسي والتي ستقام غدا الخميس بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين و115 مسؤولا رسميا من 75 دولة؛ وفقا لوسائل إعلام تابعة للمليشيا الحوثية.
يأتي ذلك بعد يوم من استدعاء ايراني لرئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبد عبدالعزيز بن حبتور.
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