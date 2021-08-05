شكرا لبحثكم عن خبر مراسل وكالة أمريكية يكشف عن تطورات مبشرة في الموقف الدولي بشأن الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف، أحمد الحجي، مراسل وكالة "اسوشيتد برس" الأميركية في اليمن، عن تطورات مبشرة في الموقف الدولي بشأن الحرب في اليمن.

وقال الحجي في تغريدة عبر تويتر، إن الأيام القادمة ستشهد تطورات في الموقف الأوربي بشأن اليمن.

مضيفًا: "الاوروبيون يرون أن أهم المشاكل التي يجب إصلاحها بشأن اليمن، إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات.

مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعتقد بأن الخلافات بين الرياض وأبوظبي، تسببت بانقسام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

وأكد مراسل وكالة اسوشيتد برس أن الخلافات والانقسام الحاصل بين الشرعية والانتقالي، شجعت المليشيات الحوثية على اتخاذ مواقف متصلبة من المبادرات لإنهاء الحرب.

ولخص الحجي إلى أن إنهاء الخلافات بين السعودية والإمارات ووضع حد الانقسام بين الانتقالي والشرعية، سيجبر مليشيا الحوثي وبدعم دولي على السلام ووقف اطلاق النار في اليمن.