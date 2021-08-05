ينبعث منها هواء باردا.. اكتشاف فوهة عميقة تثير هلع الأهالي في "مودية" بأبين

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر محلي بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، الأربعاء، باكتشاف فوهة عميقة ينبعث منها هواءً بارداً في إحدى قرى مديرية مودية.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت" إن "أهالي قرية المحفحف تفاجئوا صباح اليوم بوجود فوهة عميقة لا نهاية لها، بعد قيام أحد الأهالي بإنشاء خزان أرضي للصرف الصحي".



وأضاف: "أثناء عملية الحفر وجد العمال حجراً كبيراً وبعد إزالته ظهرت لهم فوهة فتحتها صغيرة وينبعث منها هواءً بارداً ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأهالي".



ولفت إلى أن "الأهالي تجمعوا حول مكان الفوهة ولم يتمكنوا من معرفة السبب الناتج عن الهواء البارد"، مشيراً إلى أن الأجحار والرمال التي كانت سقطت وسط الفوهة أخذت منحنى جانبي متأثرة بالهواء المنبعث ولم تسقط بشكل مستقيم.





وذكر أن الأهالي اضطروا إلى سد هذه الفوهة ومنعوا الاقتراب منها تخوفاً من ما إذا كان الهواء ناتجاً عن مواد سامة أو أي مواد غازية أخرى قد يكون لها خطراً عليهم.



وناشد الأهالي السلطات الحكومية بالتدخل السريع وتوجيه الجهات المعنية بإرسال فريق بيولوجي للكشف عما وراء هذه الفوهة وما طبيعة الانبعاثات الصادرة منها.

