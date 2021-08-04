البركاني والبحسني يطلعان على التجهيزات النهائية لبدء تشغيل مصنع شركة حضرموت للطوب الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، ومعه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، على التجهيزات النهائية الجارية لبدء تشغيل مصنع شركة حضرموت للطوب الأحمر المحدودة بمنطقة العيون في مديرية غيل باوزير.



واستمع رئيس مجلس النواب ومحافظ حضرموت من القائمين على الشركة، إلى نسبة الانجاز في المصنع البالغة 98 بالمائة والطاقة الإنتاجية عند بدء عمل المصنع والمقدرة بإنتاج 500 طن طين في اليوم، أي ما يعادل 60 ألف حبة من الطوب الأحمر يومياً وبأحجام مختلفة، ومساحة المشروع بالكامل التي تبلغ 130 ألف متر مربع، وفرص العمل التي سيقدمها المصنع لنحو 120 عامل مباشر، و300 عامل غير مباشر.

وأوضح القائمين على الشركة، أن المصنع الذي تبلغ كلفتة الإجمالية 36.000.000 ستة وثلاثين مليون دولار، يعد أول مشروع للطوب الأحمر في حضرموت وأكبر مشروع للطوب على مستوى الجمهورية، بتصنيع من شركة سابو اليونانية التي تعد أحد أكبر الشركات المصنعة للطوب الأحمر في العالم.

وطاف رئيس مجلس النواب ومحافظ حضرموت ومعهم نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، وشركاء مصنع شركة حضرموت فارس بن هلابي، وخميس هلابي، وسعيد بن قربان، بأقسام ووحدات المصنع، متعرفين على مراحل التحضير والإنتاج للطوب الأحمر.

وجدد البركاني، حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في تشجيع ودعم الاستثمار لبذل المزيد من الجهود في سبيل إنعاش العملية الاستثمارية..مبدياً استعداد رئاسة مجلس النواب بإعادة النظر في بعض التشريعات لتسهيل إجراءات المستثمرين.

وعبّر الشيخ البركاني، عن سعادته بأن تشهد محافظة حضرموت إقامة منشآت صناعية في مختلف المديريات..مهنئاً أبناء المحافظة تميّزها بإقامة المشاريع الصناعية وإفتتاحها في ظل الظروف العصيبة جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد الحكومة الشرعية.

وقال رئيس مجلس النواب "إن هذا المصنع سيكون له أثر في إحداث نقلة على عملية البناء والتنمية والتطور في حضرموت، وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب وتعزيز العملية الإقتصادية".

واضاف البركاني" ان محافظة حضرموت تتمتع ببيئة ملائمة لإقامة وإفتتاح المشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية، نتيجة عامل الاستقرار الذي أحدثته القيادة الحكيمة للمحافظة وجعلتها متقدمة في مختلف المجالات"..مشيداً بجهود السلطة المحلية بالمحافظة ووقوفها إلى جانب المستثمرين وتشجيع ودعم الاستثمار ومساعيها لإنشاء قاعدة صناعية واستثمارية بالمحافظة.

رافق رئيس مجلس النواب ومحافظ حضرموت، عضو مجلس النواب حسين السوادي، ووكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي، ومدير عام هيئة الاستثمار الدكتور محمد الجوهي.