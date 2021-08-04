وزير الخارجية يبحث مع السفير الاسباني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير مملكة اسبانيا لدى اليمن البارو إيرانثو، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



كما تطرق اللقاء الى الدور الاسباني في دعم اليمن سياًسياً وانسانيا.

من جانبه، أكد السفير الاسباني، وقوف بلاده الى جانب اليمن ومساندة حكومته الشرعية ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب الوزير السفير عبد القادر هادي .