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وزير الخارجية يبحث مع السفير الاسباني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير مملكة اسبانيا لدى اليمن البارو إيرانثو، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 

كما تطرق اللقاء الى الدور الاسباني في دعم اليمن سياًسياً وانسانيا.

 

من جانبه، أكد السفير الاسباني، وقوف بلاده الى جانب اليمن ومساندة حكومته الشرعية ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

 

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب الوزير السفير عبد القادر هادي .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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