اللواء جبران يشيد بالمعنويات القتالية العالية التي يتمتع بها افراد وضباط المنطقة السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، بأن محاولات العدو للتقدم في مختلف جبهات القتال باءت بالفشل تحت ضربات الأبطال الصادقين الأوفياء والمخلصين لقضيتهم الكبرى.



واشاد اللواء جبران خلال تفقده، اليوم، لأبطال الجيش ورجال المقاومة في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية بجبهات القتال في المنطقة، بالمعنويات القتالية العالية التي يتمتع بها الأفراد والضباط في مواقعهم..موضحاً بأن المليشيات الحوثية دفعت ولا زالت تدفع بآلاف من المغرر بهم إلى محارق الموت دون أي اعتبار..مؤكداً بأن تلك الأعداد التي دفع بها انكسرت بفضل ثبات وتضحيات أبطال الجيش وابتلعتها الرمال والصحاري والتباب والوديان وجثثهم شاهدة على ذلك.

وعبر قائد المنطقة العسكرية السابعة عن شكره وتقديره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودهم المبذولة في دعم وإسناد الجيش اليمني في المعركة الوطنية الفاصلة التي يسعى الشعب اليمني إلى تحرير بلاده من الاحتلال الفارسي الذي جثم على صدره للمرة الثانية بعد قرون من الزمن.