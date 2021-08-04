وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية المحابشة بمحافظة حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص



قتل مواطن في العقد الثالث، جراء تعرضه لصاعقة رعدية مصاحبة للأمطار الغزيرة التي شهدتها مديرية المحابشة في محافظة حجة غربي اليمن. ووفق مصادر محلية فإن المواطن "ماجد احمد علي الملاهي" (39عاما) عثر على جثته الليلة الماضية في منطقة "بيت الملاهي"، وهو عائداً من مزارع عائلته بجبل نعمان المجاور للمنطقة والواقعة غربي عزلة بني مجيع بمديرية المحابشة. وأوضحت المصادر أن الملاهي فُقد ولم تتمكن عائلته من الوصول إلى مكانه منذ يوم الاثنين، وذلك بعد أن شهدت المديرية أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية عنيفة لم تشهدها المنطقة منذ سنوات. وبينت أن مزارعين سلكوا الطريق الوعر في جبل نعمان، عثروا على جثته في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء في احدى شعاب الجبل القريبة من مزرعة للعائلة. ووفق المصدر، فإن الرجل فارق الحياة منذ يومين، وتبدو على جثته بعض الأثار المشابه لحالات سابقة توفيت في المنطقة قبل سنوات بصواعق رعدية. وكانت المحافظة ذاتها قد شهدت الأسبوع الماضي حادثة مشابهة، حيث توفى أب ونجله بصاعقة رعدية بالتزامن مع الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها حجة.