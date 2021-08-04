مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص



واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تسجيل تصاعد مستمر خلال الأيام الماضية، في مختلف المناطق اليمنية المحررة. وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء 4 أغسطس/ آب 2021م، أنها سجلت خلال الساعات الماضية 33 حالة اشتباه في 5 محافظات، بينها 10 حالات إصابة مؤكدة توزعت بواقع (7 في سقطرى، حالتين في حضرموت، وحالة وحيدة في عدن). كما سجلت 19 حالة شفاء، توزعت بواقع (15 في عدن، وحالتين في كل من لحج وحضرموت)، دون تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم. وأفادت اللجنة أنه تم إجراء 2924 فحصا اليوم، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 7096، منها 1380 حالة وفاة، و4251 حالة شفاء.