الأمطار الغزيرة وتضاريس الصحاري تفاقم معاناة النازحين في 73 مخيماً بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات



أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، أن الأمطار الغزيرة وتضاريس الصحاري في المحافظة فاقمت معاناة النازحين في "73" مخيما من أصل "150". وقالت في منشور على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" إن "الأمر يزداد سوءً بالنسبة للنازحين في 73 مخيماً وتجمع للنازحين من أصل 150 مخيماً وتجمعاً بمحافظة مأرب"، في إشارة إلى موسم هطول الأمطار والرياح بالمحافظة. وقالت الوحدة التنفيذية إنها "تعمل مع السلطة المحلية وشركاء العمل الانساني والمنظمات الفاعلة على إيجاد مأوى بديل يتحمل تضاريس الصحاري والامطار الغزيرة في المحافظة". ويعيش أكثر من مليوني نازح في العديد من مخيمات وتجمعات النزوح بمحافظة مأرب، حياة مريرة تفتقد لأي مقومات الحياة الإنسانية، ويدعون الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية إلى الالتفات إلى معاناتهم المستمرة منذُ انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.