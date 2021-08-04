جمعية الصرافين في عدن تبدأ الإضراب الشامل احتجاجا على تدهور العملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن



قالت جمعية الصرافين اليمنيين - فرع عدن، إنها بدأت إضرابا شاملا ابتداء من، الأربعاء، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية (الريال). جاء ذلك في تعميم أصدرته الجمعية مساء الثلاثاء، لكافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية. ودعت الجمعية من كافة منشآت وشركات الصرافة، وشبكات التحويلات المالية " إلى بدء إضراب شامل اعتبارا من اليوم الأربعاء". وذكرت في تعميمها، أن الخطوة "جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة (للحكومة) لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر". ودعت الجمعية الجميع، "إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا أمام ما تمليه عليه ضمائرنا من واجبات ومسؤوليات تجاه الشعب وقوته ومعيشته التي بلغت أدنى مستوياتها". وأكدت على "عدم رفع الإضراب ما لم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حلا جذريا نلمسه واقعا في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية".