مأرب.. السلطة المحلية توجه بسرعة إعادة تطبيع الأوضاع بمديرية رحبة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الأربعاء، بسرعة إعادة تطبيع الأوضاع بمديرية رحبة بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



جاء ذلك خلال اجتماعا لوكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية برئاسة مدير عام المديرية حسن ابو عشه والمكاتب الخدمية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ",



وناقش الاجتماع عملية تطبيع الأوضاع في مديرية رحبة وإعادة الخدمات الأساسية إليها ومساعدة النازحين في العودة الطوعية إلى ديارهم.



واستمع الوكيل إلى حجم الأضرار التي خلفتها مليشيا الحوثي بالمديرية والخدمات العامة فيها واحتياجات التدخلات الطارئة لإعادة الخدمات العامة، ومنها إعادة تأهيل المباني الحكومية وتفعيل المستشفى الريفي وتزويده بالاحتياجات.



كما تطرق إلى تأهيل المدارس وتهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وإعادة خدمات الكهرباء والمياه وإصلاح الطرقات إلى جانب احتياجاتهم من المشتقات النفطية والغازية.



كما ناقش الاجتماع الاوضاع الإنسانية في المديرية والاحتياجات الطارئة لمساعدة النازحين من أبناء المديرية في العودة الطوعية الى منازلهم في أسرع وقت ممكن.



ودعا المنظمات الإنسانية إلى سرعة التحرك والاستجابة الطارئة للاحتياجات الملحة من أجل تمكين المواطنين من العودة الطوعية ومساعدتهم في إعادة تهيئة مساكنهم ومزارعهم.



وحث الاجتماع المواطنين الى توخي الحيطة والحذر في المناطق التي زرعتها مليشيا الحوثي بالألغام باعتبارها مناطق خطره على حياتهم وأطفالهم ومواشيهم حتى يتم تطهيرها من حقول الألغام الكثيفة التي زرعتها المليشيا المدعومة من إيران.



ولفت إلى أن المليشيا زرعت الألغام بشكل عشوائي بهدف إيقاع أكبر قدر من الضحايا من المواطنين المدنيين الابرياء وهو ما يعكس حقدها على الشعب اليمني ورغبتها في إبادة أكبر قدر ممكن منه.



وأكد مفتاح حرص الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة على سرعة إعادة تطبيع الاوضاع في هذه المديرية الهامة بعد تحريرها وانتفاضة أهلها لتطهير منازلهم وأرضهم م ورغبتهم في العيش بسلام وأمان في منازلهم وتحت مظلة الحكومة الشرعية والنظام والقانون.



وشدد على ضرورة سرعة التحرك للمكاتب الخدمة كل بما يخصه لإعادة الخدمات الأساسية والعامة وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والتعليم وتقديم المساعدات اللازمة من اغاثة وغيرها لتمكين المواطنين من العودة إلى ديارهم.

