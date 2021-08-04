تواصل هطول الأمطار على السواحل الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

توقع مركز الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المُحاذية لها. وأوضح المركز، أن التوقعات تُشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوبًا حتى صعدة شمالًا. ولفت إلى أن تلك الحالة تمتد شرقًا إلى الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، مبينًا أن السواحل الغربية والمناطق الداخلية المُحاذية لها ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.

