عناصر أمنية إخوانية تعتدي على أكاديمي بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

قاد ضابط بالأمن المركزي التابع لمليشيا الشرعية الإخوانية في محافظة شبوة، عملية اعتداء على أكاديمي بكلية التربية في مدينة عتق. وأوضح شهود عيان، أن الضابط مع عدة عناصر تابعة له هددوا الأكاديمي عبدالعزيز الدويل بالأسلحة ووجهوا له شتائم بألفاظ نابية، قبل أن يعتدوا عليه بأعقاب البنادق أمام مجموعة من الناس في أحد المطاعم. ونوهوا إلى أن الأكاديمي قدم بلاغًا بالواقعة إلى الجهات المعنية لكن الأخيرة تجاهلت ذلك، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان في المحافظة ضد ممارسات مليشيا الشرعية الإخوانية. وتواصل مليشيا الشرعية الإخوانية، عمليات الاعتداء على المواطنين بشبوة، في إطار أعمال التنكيل بأبناء الجنوب.

