تقلع 3 رحلات جوية غدًا الخميس، من مطار العاصمة عدن الدولي إلى وجهتين. رقم الرحلة: 613 خط الرحلة: القاهرة ـ عدن الإقلاع: 02:30 الوصول: 07:00 رقم الرحلة: 649 خط الرحلة: عمان ـ عدن الإقلاع: 03:00 الوصول: 06:30 رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الإقلاع: 08:00. الوصول: 10:30. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الإقلاع: 11:30. الوصول: 16:00. رقم الرحلة: 632. خط الرحلة: عدن – الخرطوم. الإقلاع: 09:00. الوصول: 10:00. رقم الرحلة: 633. خط الرحلة: الخرطوم – عدن. الإقلاع: 11:00. الوصول: 14:00. رقم الرحلة: 610. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الإقلاع: 17:30. الوصول: 20:00. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون – القاهرة. الإقلاع: 06:45. الوصول: 09:30 رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة – سيئون. الإقلاع: 10:30 الوصول: 15:00.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدًا.. 3 رحلات من العاصمة إلى وجهتين والان مع التفاصيل الكاملة

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012