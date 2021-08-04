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غدًا.. 3 رحلات من العاصمة إلى وجهتين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدًا.. 3 رحلات من العاصمة إلى وجهتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

تقلع 3 رحلات جوية غدًا الخميس، من مطار العاصمة عدن الدولي إلى وجهتين. رقم الرحلة: 613 خط الرحلة: القاهرة ـ عدن الإقلاع: 02:30 الوصول: 07:00 رقم الرحلة: 649 خط الرحلة: عمان ـ عدن الإقلاع: 03:00 الوصول: 06:30 رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الإقلاع: 08:00. الوصول: 10:30. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الإقلاع: 11:30. الوصول: 16:00. رقم الرحلة: 632. خط الرحلة: عدن – الخرطوم. الإقلاع: 09:00. الوصول: 10:00. رقم الرحلة: 633. خط الرحلة: الخرطوم – عدن. الإقلاع: 11:00. الوصول: 14:00. رقم الرحلة: 610. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الإقلاع: 17:30. الوصول: 20:00. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون – القاهرة. الإقلاع: 06:45. الوصول: 09:30 رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة – سيئون. الإقلاع: 10:30 الوصول: 15:00.  


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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