مأرب.. تفاقم معاناة النازحين في 73 مخيماً جراء الأمطار وتضاريس الصحاري

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، إن الامطار الغزيرة وتضاريس الصحاري في المحافظة فاقمت معاناة النازحين في "73" مخيما من أصل "150" في المحافظة.



وأكدت في منشور على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" أن "الأمر يزداد سوءً بالنسبة للنازحين في 73 مخيماً وتجمع للنازحين من أصل 150 مخيماً وتجمعاً بمحافظة مأرب".



وأضافت إنها "تعمل مع السلطة المحلية وشركاء العمل الانساني والمنظمات الفاعلة على إيجاد مأوى بديل يتحمل تضاريس الصحاري والامطار الغزيرة في المحافظة".



وتضم محافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين في اليمن، وتقول سلطات المحافظة إنها تستضيف أكثر من مليوني نازح الأمر الذي أثر على قدرتها في تلبية الاحتياجات الأساسية والبنى التحتية في ظل محدودية الموارد.

