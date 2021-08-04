شكرا لبحثكم عن خبر اعتراف مُرّ.. مليشيا الحوثي تزيح الستار عن مجزرة أسفرت عن مقتل العشرات من القيادات العسكرية (اسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت الانقلابية، بمقتلة كبيرة في صفوف مقاتليها على أيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات القتالية خلال شهر يوليو الماضي. ونشرت وسائل إعلام تابعة للمليشيات الحوثية قوائم بأسماء عشرات القيادات التي تحمل رتبا عسكرية، واعترفت بمصرعها الشهر الماضي على أيدي أبطال الجيش والمقاومة. وتنوعت رتب قتلى المليشيات من القيادات العسكرية الميدانية بين من يحمل رتبة عقيد ومقدم ورائد ونقيب وملازم أول وثاني.

وتشهد جبهات القتال في محافظات مأرب والجوف والبيضاء معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة في الاعتاد والأرواح.

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