شكرا لبحثكم عن خبر مصدر سعودي: الحكومة الشرعية ستسجّل تحركاً نوعياً وغير مسبوق في القريب العاجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب والصحفي السعودي، عبدالله آل هتيلة، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ستسجّل تحركاً نوعياً وغير مسبوق في القريب العاجل لقلب الطاولة على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف هتيلة وهو مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، أن الحكومة ‎اليمنية الشرعية وبقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ستعيد ترتيب أوراقها، وستسجّل تحركاً نوعياً وغير مسبوق في القريب العاجل.

مشيرا إلى أن ذلك التحرك الحكومي سيأتي في إطار استثمار الانهيارات التي تضرب صفوف المليشيات الحوثية ‎الإيرانية في جبهات ‎مأرب.