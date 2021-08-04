شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. الجيش يعلن انتصارات كبيرة في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تحقيق انتصارات كبيرة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير عدة مواقع في جبهة نعمان شمال شرق محافظة البيضاء.

وأكد المركز تقدم قوات الجيش الوطني وتحرير مواقع وصفها ب"المهمة" في جبهة نعمان، وسط استمرار المعارك حتى اللحظة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية.