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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي يتحدث جرائم الحوثي المستمرة ضد الشعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021
الشحات غريب
تحدث الناشط الحقوقي والسياسي الدكتور محمد أحمد المحرابي، حول جرائم الحوثي المستمرة ضد الشعب اليمني.
وقال المحرابي إن جماعة الحوثي جماعة سلالية وهي سليلة الإمامية ويرون في أنفسهم انهم ارفع مكانة عن باقي الشعب اليمني وينظرون غلى الشعب وكأنه خدم لهم ويصنعون منهم الحاكم الإمامي المستبد المتفرد بالسلطة ويمارسون العنف والقتل وسفك الدماء ونهب الثروات والممتلكات وفرض الإتاوات والزكوات.
ووفق منهجهم الاثناعشري القائم على الخمس، كذلك القتل والبطش بكل من ينازعهم السلطة.