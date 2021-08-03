ناشط سياسي يتحدث جرائم الحوثي المستمرة ضد الشعب

وقال المحرابي إن جماعة الحوثي جماعة سلالية وهي سليلة الإمامية ويرون في أنفسهم انهم ارفع مكانة عن باقي الشعب اليمني وينظرون غلى الشعب وكأنه خدم لهم ويصنعون منهم الحاكم الإمامي المستبد المتفرد بالسلطة ويمارسون العنف والقتل وسفك الدماء ونهب الثروات والممتلكات وفرض الإتاوات والزكوات.

محمد يوسف

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