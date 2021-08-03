شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف الحل الأمثل للأزمة ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الناشط الحقوقي والسياسي الدكتور محمد أحمد المحرابي لحل الأزمة باليمن أيهما أقرب لحل الأزمة باليمن الحلول السياسية أم العسكرية.



وقال المحرابي بالطبع الحلول السياسية هي الأقرب لحل الازمة باليمن بكل ابعادها، ولن يكون هناك حل ناجع ومرضي إلا بحل كل القضايا اليمنية وعلى رأسها القضية الجنوبية حلاً عادلاً باعتبارها محور أساسي ومفتاح لحل الازمة، ولكن ومع الأسف هناك قوى سواء من جهة الحوثي أو بداخل الشرعية المختطفة، وهذه القوى تدفع نحو التصعيد العسكري بسبب تعنتها ورفضها تنفيذ الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاق الرياض.