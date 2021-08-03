وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخص وأصيب آخرين، الثلاثاء، في حادث سير جنوبي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "سيارة من نوع برادو انقلبت أسفل نقيل هيجة العبد، ما أدى إلى وفاة أحد الركاب الذين كانور على متنها وأصيب آخرين بجروح".



وتعتبر هذه الحادثة هي الثالثة خلال أربعة أيام في الطريق ذاته، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المسافرين وفقا المصدر ذاته.



وتشهد طريق هيجة العبد حوادث مرورية متكررة لا سيما في ظل توقف أعمال الصيانة التي دُشنت في نوفمبر العام الماضي.



وطريق هيجة العبد هو الشريان الوحيد لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي تحاصرها مليشيات الحوثي منذ عام 2015 وتسيطر على كافة الطرق الأخرى المؤدية إليها.



كما يعتبر الطريق الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظات جنوب وشرق البلاد، وهو يعاني من الحفريات والتعرجات الوعرة الأمر الذي تسبب في توقف حركة السير أكثر من مرة.



ويقع طريق "هيجة العبد" على منحدر جبلي يصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر عن سطح البحر، وفيه يتواجد نحو 47 منعطفًا منها 27 شديدة الانحدار.

