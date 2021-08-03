تنديدًا بتدهور سعر العملة.. إضراب جزئي للتجار في مدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت محلات تجارية في مدينة تعز، يوم الاثنين، إضرابًا جزئيًا احتجاجا على انهيار العملة المحلية.

وقال تجار في أحاديث منفصلة لـ"يمن شباب نت"، إنهم نفذوا اليوم إضرابًا جزئيًا تنديدًا بزيادة الأسعار وعدم تحسن سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية.

وأضاف التجار أنهم مستعدون لتنفيذ إضرابًا شاملًا في حال عدم إيجاد حلول عملية لإيقاف تدهور الريال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لمحلات تجارية في قلب مدينة تعز، أغلقت أبوابها وأضربت عن العمل احتجاجًا عن تدهور العملة.

والخميس الماضي، نفّذ عدد من مالكي محلات الهواتف النقالة في شارع التحرير الأسفل وسط مدينة تعز إضراباً شاملاً، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية.

وخلال الأيام الماضية، أقر البنك المركزي عدد من الإجراءات لكبح تدهور العملة، أبرزها ضخ أوراق نقدية جديدة فئة ألف ريال ذات المقاس الكبير إلى الأسواق المحلية.