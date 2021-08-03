شكرا لبحثكم عن خبر د. الكوكباني تستعرض تجربتها الروائية في "إل مقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص - عاد نعمان تحل الروائية والقاصة دكتور/نادية الكوكباني, ضيفةً في نادي القصة اليمني "إل مقة", مساء يوم غد في محافظة صنعاء, في فعالية أدبية موسومة بعنوان "خبرات روائية متجددة". تقام الفعالية الأدبية في مقر النادي, ويشارك إلى جانب د. الكوكباني, الروائي وجدي الأهدل; للحديث عن تجاربهما الأدبية في مجال الرواية, بحضور ومداخلة من أدباء وكُتاب ومهتمين بالشأن الثقافي. سبق أن كرم نادي القصة اليمني في محافظة ذمار د. الكوكباني, في منتصف فبراير الماضي العام الحالي, بدرع التميز الأدبي, تقديراً لدورها المتميز في إثراء المشهد الثقافي اليمني والعربي, بمجموعة من الأعمال القصصية والروائية, وذلك في حفل إختتام فعاليات المهرجان الثاني للقصة القصيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر د. الكوكباني تستعرض تجربتها الروائية في "إل مقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.