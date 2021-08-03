انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي يودي بحياة مواطن جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استشهد مواطن مصرعه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي، أمس الاثنين، في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



وذكرت مصادر محلية أن لغماً أرضياً من مخلفات الألغام الحوثية انفجر، مساء أمس الاثنين، بسيارة هايلوكس، في قرية "الضاحية" جنوب غربي مدينة حيس، جنوبي الحديدة.

ووفق المصدر، أدى الانفجار إلى مقتل المواطن "عمر مجيلس" (55 عام) وأصيب ثلاثة آخرين بجروح طفيفة، وتدمير السيارة التي كانت تقلهم.

الحادثة تأتي بعد أربعة أيام من مقتل ثلاثة وإصابة 11 آخرين بانفجار لغم من مخلفات الألغام الحوثية، بمنطقة الهده، بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة