نزوح 457 عائلة الأسبوع الماضي بسبب تصاعد القتال في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت منظمة الهجرة الدولية، يوم الثلاثاء، أنها رصدت نزوح 457 أسرة خلال الأسبوع الماضي، جراء تصاعد الأعمال القتالية في محافظات البيضاء والحديدة وتعز.



وذكرت في تقريرها الأسبوعي حول حالات النزوح، أطلع عليه المصدر أونلاين وترجمه للعربية، أنه بين 25-31 يوليو الفائت، "تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 457 أسرة (2742 فرداً) نزحت مرة واحدة على الأقل.

ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن أكبر عدد لحالات النزوح تم تسجيله على التوالي في محافظات شبوة (147 أسرة)، لحج (79 أسرة) والحديدة (60 أسرة)، مؤكدة أن معظم حالات النزوح جاءت من محافظات البيضاء.

وأوضحت أنها رصدت منذ مطلع العام الجاري (1 يناير) وحتى الخامس 31 يوليو الماضي، نزوح 8 ألف و205 أسرة يمثلون 49 ألف و230 فرداً، نزحوا لمرة واحدة على الأقل بسبب تصاعد الصراع.

وفي وقت سابق قال مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين "نجيب السعدي" إن 1400 أسرة نزحت من مديرتي الزاهر والصومعة التابعتين لمحافظة البيضاء الى مديرية الحد بيافع في محافظة لحج، وذلك، وذلك عقب سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطقهم.

وكانت محافظة البيضاء شهدت في الاسابيع القليلة الماضية موجة نزوح كبيرة جراء تصاعد المعارك وهجمات مليشيا الحوثيين باتجاه المناطق المحررة ما أجبر مئات الأسر للفرار باتجاه محافظتي لحج وشبوة