سيول جارفة تسحب سيارة ومحطة كهرباء في "وادي بنا" بمحافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ إب

أكد سكان محليون أن خمسة أشخاص نجوا من موت محقق إثر جرف سيول الأمطار سيارة كانوا على متنها في مديرية السدة شرقي محافظة إب "وسط البلاد".



وأضاف السكان أم سيارة كانت تقل خمسة أشخاص جرفها سيل "المصوار" بمنطقة "التويتي"، مؤكدين نجاة الأشخاص سوى من إصابات مختلفة لبعضهم نقلوا على إثرها الى المشفى، فيما تدمرت السيارة بشكل كامل.

وأشار السكان الى أن الناجين هم مالك السيارة ويدعى "محمد عبدالله صالح" وكان على متنها برفقة شخص يدعى "يحيى علي مسعد العولقي" برفقة أسرتهيما.

هذا وشهدت مدينة السَدّة شرق محافظة إب سيل جارف في وادي بنا الشهير، أدى لجرف محطة كهرباء تجارية أيضا، وذلك عقب أمطار غزيرة جداً خلال الساعات الماضية، فيما سجلت خسائر مادية وجرف لعدد من الأراضي الزراعية وبعض الطرقات.