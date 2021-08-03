مارم يشيد بدور الفن في تشكيل الوعي الجمعي بالقضية الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، بدور الفن في صناعة السلام وتشكيل الوعي الجمعي بالقضية الوطنية، وما يعانيه الشعب اليمني منذ انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران.



جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية الفنية التي نظمها المركز الثقافي في سفارة بلادنا لدى مصر ، والتي تم خلالها تكريم عدداً من الفنانين اليمنيين الذين قدموا اعمالاً فنية خلال شهر رمضان الماضي وساهموا في احياء يوم الاغنية اليمنية ١ يوليو.

ولفت السفير مارم، الى الجهود التي بذلت من اجل انجاح الفعاليات الفنية وتقديم اعمال متميزة تعكس الواقع الذي تعيشه بلادنا وتقدم صورة فنية عن الثقافة اليمنية.

وأكد السفير مارم على ان السفارة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتقديم اعمال فنية راقية وهادفة، وبما يساهم في تعزيز الواقع الثقافي لخدمة القضية اليمنية، منوهاً بدعم الحكومة اليمنية لكافة الاعمال الابداعية واهتمامها بالفن والفنانين.

وثمن السفير مارم موقف جمهورية مصر الدائم والثابت من القضية اليمنية ودعمها المستمر للشعب اليمني وشرعيته الدستورية، مطالباً الفنانين الشباب بالاستفادة من التجربة الفنية الرائدة لجمهورية مصر العربية وبما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.

من جانبها اكدت مديرة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة المستشار عائشة العولقي، على ان المركز سيقدم خلال الفترة القادمة العديد من الانشطة الفنية بالتعاون مع كافة المبدعين من ابناء الجالية اليمنية.