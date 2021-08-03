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وفاة أب وابنه بصاعقة رعدية في محافظة حجة

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

توفي مواطنان من عائلة واحدة بصاعقة رعدية اليوم، في مديرية الجميمة بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

 

ونقلت وكالة الأنباء التابعة لمليشيا الحوثي، أن صاعقة رعدية، ضربت مكان للحراسة لإحدى مزارع المدينة الحدودية مع ، ما أدى إلى وفاة علي حزام مسعد حسن ونجله أحسن، في وقائع متكررة من هذا النوع تشهدها المحافظات اليمنية خلال مواسم الامطار.

 

و تحدث الصواعق عندما يكون التفريغ الكهربائي بين أسفل السحابة ذات الشحنات السالبة مع الشحنات الموجبة على سطح الأرض وما عليه من أجسام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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