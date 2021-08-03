شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة أب وابنه بصاعقة رعدية في محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

توفي مواطنان من عائلة واحدة بصاعقة رعدية اليوم، في مديرية الجميمة بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء التابعة لمليشيا الحوثي، أن صاعقة رعدية، ضربت مكان للحراسة لإحدى مزارع المدينة الحدودية مع السعودية، ما أدى إلى وفاة علي حزام مسعد حسن ونجله أحسن، في وقائع متكررة من هذا النوع تشهدها المحافظات اليمنية خلال مواسم الامطار.

و تحدث الصواعق عندما يكون التفريغ الكهربائي بين أسفل السحابة ذات الشحنات السالبة مع الشحنات الموجبة على سطح الأرض وما عليه من أجسام.